  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

الخارجية القطرية: نراجع مطالب الدول الأربع وسنرد عليها رسميا

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
19 Views
الخارجية القطرية: نراجع مطالب الدول الأربع وسنرد عليها رسميا

أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن “استلامها بتاريخ 22 حزيران 2017 لورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر”، موضحةً أن “السلطات القطرية تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت”.

وفي بيان لها، أكدت الخارجية القطرية “شكر السلطات القطرية وتثمينها لمساعي دولة الكويت الشقيقة الهادفة إلى تجاوز الأزمة الراهنة”.

وكانت دولة الكويت قد سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء المقاطعة التي فرضتها هذه الدول عليها. وأمهلتها 10 ايام لتنفيذها.

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class