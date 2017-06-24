الخارجية القطرية: نراجع مطالب الدول الأربع وسنرد عليها رسميا

أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن “استلامها بتاريخ 22 حزيران 2017 لورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر”، موضحةً أن “السلطات القطرية تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت”.

وفي بيان لها، أكدت الخارجية القطرية “شكر السلطات القطرية وتثمينها لمساعي دولة الكويت الشقيقة الهادفة إلى تجاوز الأزمة الراهنة”.

وكانت دولة الكويت قد سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء المقاطعة التي فرضتها هذه الدول عليها. وأمهلتها 10 ايام لتنفيذها.

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المصدر : وكالات