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الخارجية الكازاخستانية : الدول الضامنة تعتزم استصدار وثيقة حول مجموعة عمل لتحرير الأسرى بسوريا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الخارجية الكازاخستانية : الدول الضامنة تعتزم استصدار وثيقة حول مجموعة عمل لتحرير الأسرى بسوريا

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان لها، اليوم الخميس، أن الدول الضامنة للهدنة في سوريا، تعتزم خلال لقاء أستانا المرتقب حول سوريا، استصدار وثيقة حول مجموعة عمل لتحرير الأسرى والرهائن.

وجاء في البيان أن “الدول الضامنة تعتزم استصدار وثيقة حول مجموعة عمل لتحرير الأسرى/الرهائن، والمعتقلين وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين”.
وأضاف البيان: “وفقا للمعلومات المقدمة من الدول الضامنة، خلال اللقاء الدولي الخامس حول سوريا … سيستمر العمل على تنفيذ بنود مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا…”.
و”قبيل اللقاء عالي المستوى، تعتزم الدول الضامنة عقد اجتماع للجنة العمل المشترك يوم 30 يوليو”.

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المصدر : NBN

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