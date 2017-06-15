الخارجية اللبنانية: عائلة شقير لا تزال في عِداد المفقودين جراء حريق البرج في لندن

تتابع وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أوضاع أبناء الجالية اللبنانية على أثر وقوع الحريق الذي شبّ في برج غرينفيل الواقع في شمال كنزنغتون في لندن. وفي آخر المستجدات الواردة من السفارة اللبنانية في بريطانيا حول فقدان عائلة اللبناني باسم طعّان شقير وزوجته ناديا غسّان شقير ووالدتها سريّة أسعد شقير، وبناته الثلاث ميرنا وفاطمة وزينب من بلدة نحلة- شمال مدينة بعلبك، أنّها تبلّغت من السلطات البريطانية المختصّة عدم امتلاكها حتى الساعة لائحة بأسماء جميع الأشخاص المتضرّرين من ضحايا ومفقودين. وأشارت الى أنّ عائلة شقير المذكورة والتي تقطن في الطابق 22 من المبنى الذي تعرّض للحريق، لا تزال في عِداد المفقودين.

كما تواكب البعثة اللبنانية تطوّرات هذه الحادثة وتجري إتصالات ولقاءات وزيارات دورية مع مختلف المعنيين للتأكّد من عدم وجود مواطنين لبنانيين آخرين متضرّرين وللتحقّق رسمياً عن مصير عائلة شقير.