  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

الخارجية اللبنانية:3 اصابات مؤكدة بهجوم اسطنبول واللوائح الرسمية ستصدر بعد الظهر

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
21 Views
الخارجية اللبنانية:3 اصابات مؤكدة بهجوم اسطنبول واللوائح الرسمية ستصدر بعد الظهر

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن “قنصلية لبنان العامة في اسطنبول تتابع اوضاع اللبنانيين الذين اصيبوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف نادٍ ليلي في مدينة اسطنبول مساء أمس، والموزعين على مستشفيات المدينة للوقوف على احوالهم”، مشيرة الى أنه “تبيّن أن إصابة معظمهم طفيفة، ويُصار الى التأكد من خلو اللوائح الرسمية التي يُتوقَّع صدورها بعد الظهر من أي مفقود أو قتيل لبناني”.

وأعلنت أنه “عُرف من اسماء الجرحى: ابنة النائب اسطفان الدويهي، الشاب فرانسوا الأسمر، وآخر من آل بشرّاوي”، مشيرة الى أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يتابع مجريات الهجوم مع قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي، ولا سيما الإصابات التي طالت الرعايا اللبنانيين.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class