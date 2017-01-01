الخارجية اللبنانية:3 اصابات مؤكدة بهجوم اسطنبول واللوائح الرسمية ستصدر بعد الظهر

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن “قنصلية لبنان العامة في اسطنبول تتابع اوضاع اللبنانيين الذين اصيبوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف نادٍ ليلي في مدينة اسطنبول مساء أمس، والموزعين على مستشفيات المدينة للوقوف على احوالهم”، مشيرة الى أنه “تبيّن أن إصابة معظمهم طفيفة، ويُصار الى التأكد من خلو اللوائح الرسمية التي يُتوقَّع صدورها بعد الظهر من أي مفقود أو قتيل لبناني”.

وأعلنت أنه “عُرف من اسماء الجرحى: ابنة النائب اسطفان الدويهي، الشاب فرانسوا الأسمر، وآخر من آل بشرّاوي”، مشيرة الى أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يتابع مجريات الهجوم مع قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي، ولا سيما الإصابات التي طالت الرعايا اللبنانيين.

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المصدر : NBN