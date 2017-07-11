الخارجية تهنىء العراق على تحرير الموصل: لتكثيف الجهود لمنع تسرب الارهاب

لمناسبة اعلان تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الارهابي، تهنئ وزارة الخارجية والمغتربين جمهورية العراق الشقيقة، قيادة وجيشًا وشعبًا، بهذا النصر الكبير .

إن انتصار العراق على قوى التطرف والإجرام وتحريره الموصل من براثن داعش، لم يكن ليتحقق لولا تكاتف العراقيين بكل مكوناتهم والتضحيات التي قدموها دفاعًا عن وطنهم وحفاظًا على وحدته وسيادة الدولة العراقية على كافة أراضيها.

ترى وزارة الخارجية والمغتربين أهمية البناء على هذا الإنتصار من خلال تكثيف الجهود إقليميًا ودوليًا وزيادة التنسيق المشترك لمنع تسرب الإرهاب من وكر إلى آخر في المنطقة ووضع حد لتمدده الفكري واستئصاله من العقول تمهيدًا للقضاء عليه نهائيًا.

تؤكد الوزارة وقوف لبنان الدائم إلى جانب العراق وأشقائه كافة في هذه المعركة الوجودية ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدد بجرائمها وارتكاباتها هوية المنطقة ومكوناتها وإرثها الحضاري والثقافي، كما تؤكد أهمية عودة كل المكونات العراقية، التي هجَّرها داعش من نينوى وغيرها من المحافظات، إلى مناطقها حفاظًا على التنوع الديمغرافي الذي يُعد ثروة للعراق.

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المصدر : وكالات