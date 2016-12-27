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الخازن أعطى الثقة للحكومة: العبرة في الممارسة والتنفيذ

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الخازن أعطى الثقة للحكومة: العبرة في الممارسة والتنفيذ

رأى عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب فريد الخازن في كلمة له من جلسة مناقشة البيان الوزاري ان “حكومة استعادة الثقة والعهد الرئاسي هي مرحلة غير معهودة تبدأ، فاكتمل النصاب التمثيلي من جسر الشغور الى جسر التلاقي والعبور نحو الانجاز والتطوير، فالحكومة ستكون بروفا في الاداء، والثقة بها محسومة، وتبقى العبرة في الممارسة والتنفيذ”.
وشدد الخازن على أن “في لبنان الهوية لم تعد مصدرا للنزاعات وهي في صلب الدستور والدين لها مكانة واحترام، كما ان الدولة في لبنان تبدو وكأنها بلا تجربة او سيرة ذاتية او تاريخ، وكأنها لم تكن قائمة الا لخدمة اصحاب النفوذ، فمصدر السلطات فيها هو علة وجودها، هي دولة وكأنها في طور التأسيس ينخرها الفساد والهدر وانتهاك المواطنين”.

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المصدر : NBN

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