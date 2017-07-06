الخطوط القطرية ترفع حظر أجهزة الكمبيوتر على الرحلات المتجهة لأميركا

اعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية ان بوسع ركابها المسافرين إلىالولايات المتحدة الآن اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة إلى مقصورات الطائرات منهية بذلك حظرا طبقته لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة الى انه تم رفع الحظر بعد أن نفذت الشركة ومطار حمد الدولي الذي تنطلق منه رحلاتها كل الشروط الأمنية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.

وتنضم الخطوط القطرية إلى طيرانالإمارات والخطوط الجوية التركية والاتحاد للطيران التي أعلنت هذا الأسبوع رفع الحظر في رحلاتها المتجهة للولايات المتحدة.

وفي آذار الماضي، فرضت الولايات المتحدة هذا الحظر على الرحلات القادمة من عشرة مطارات في ثماني دول، هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا، في مواجهة مخاوف من احتمال إخفاء مواد ناسفة في أجهزة إلكترونية يصطحبها الركاب على متن الطائرات.

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المصدر : وكالات