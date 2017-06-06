  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

الخطوط المغربية تلغي رحلات عبر الدوحة

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
17 Views
الخطوط المغربية تلغي رحلات عبر الدوحة

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية، الثلاثاء، إلغاء الرحلات عبر الدوحة إلى دولة الإمارات والسعودية واليمن ومصر وذلك في أعقاب قرار تلك الدول بقطع العلاقات مع قطر.

ويأتي إلغاء هذه الرحلات بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسب دعمها للجماعات الإرهابية وعلاقاتها مع إيران وميليشياتها.

كما قررت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، الثلاثاء، إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية، وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، فيما يشكل ضربة جديدة للشركة القطرية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أعلنت هي الأخرى إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان.

print
المصدر : سكاي نيوز

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class