الخطوط المغربية تلغي رحلات عبر الدوحة

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية، الثلاثاء، إلغاء الرحلات عبر الدوحة إلى دولة الإمارات والسعودية واليمن ومصر وذلك في أعقاب قرار تلك الدول بقطع العلاقات مع قطر.

ويأتي إلغاء هذه الرحلات بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسب دعمها للجماعات الإرهابية وعلاقاتها مع إيران وميليشياتها.

كما قررت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، الثلاثاء، إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية، وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، فيما يشكل ضربة جديدة للشركة القطرية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أعلنت هي الأخرى إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان.

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المصدر : سكاي نيوز