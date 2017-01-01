الداخلية الأفغانية: مقتل 49 إرهابياً في عمليات أمنية في 12 ولاية

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، إن 49 إرهابياً لقوا حتفهم في عمليات للقوات الأمنية في 12 ولاية (من أصل 34)، خلال 24 ساعة الماضية في أفغانستان.

وأشار بيان الداخلية “القوات الأمنية نفذت 24 عملية لمكافحة الإرهاب، أسفرت عن مقتل 49 إرهابيا وإصابة 31 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال 16 إرهابيا، كما تم إلحاق خسائر جسيمة بالمجموعات الإرهابية وتطهير عدة مناطق”.

وأعلنت الداخلية بأن القوات الأمنية ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الإرهابيين، في العمليات التي ما تزال بعضها مستمرة حتى الآن. وشملت العملية، حسب البيان، “ولايات زابول وهلمند وبكتيا ولوغار وأورزغان وقندهار وهرات وننغرهار وسريبول وفارياب وقندوز وتخار”.

وتعاني مناطق متفرقة من أفغانستان، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، من تدهور أمني ملحوظ إذ تمكنت حركة “طالبان” المتشددة، من السيطرة على مناطق ريفية وبدأت بشن هجمات على المدن الكبيرة، في الوقت الذي ازداد فيه تأثير المجموعات المتطرفة في مناطق من البلاد، خاصة تنظيم “داعش”.

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المصدر : وكالات