الداخلية السورية: سنعمل لقطع دابر الإرهاب ولن نتهاون في ملاحقة الإرهابيين

أصدرت وزارة الداخلية السورية بيان جاء فيه:

” عند الساعة السادسة والربع صباح اليوم ونظرا للانتصارات الكبرى التي يحققها الجيش السوري في الميدان وفي تصعيد إجرامي جديد لداعمي الإرهاب وصانعيه أرسلت التنظيمات الارهابية 3 سيارات مفخخة بغية تفجيرها في الأحياء الأمنة بدمشق، حيث قامت الجهات المختصة برصد ومتابعة السيارات المفخخة لمنعها من الوصول إلى أهدافها فتمكنت من تفجير سيارتين في منطقة عقدة طريق المطار وطاردت الثالثة وحاصرتها، بينما قام الإرهابي الذي يقود السيارة الثالثة بتفجير نفسه في ساحة الغدير في منطقة باب توما ما أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة والمنازل السكنية”.

وأكدت وزارة الداخلية أنها بالتعاون مع الجهات المختصة تقف بالمرصاد لمثل هذه الأعمال الاجرامية الجبانة وأنها ستعمل جاهدة لقطع دابر الإرهاب ولن تتهاون في ملاحقة الإرهابيين، وأهابت الداخلية أيضاً الأخوة المواطنين إلى ممارسة دورهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن أي حالة مشبوهة والإدلاء بأي معلومات لديهم تتعلق بنشاط الإرهابيين وتحركاتهم حفاظاً على أمنهم وعلى أمن الوطن واستقراره.

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المصدر : NBN