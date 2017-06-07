الداخلية القطرية: تم تحديد مصادر قرصنة موقع وكالة أنباء “قنا” الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأربعاء، أن التحقيقات الأولية كشفت عن مصادر قرصنة الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية والحسابات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الوزارة تحفظت عن نشر أسماء تلك المصادر لغايات متعلقة بالتحقيق، ‏وأكدت، في بيان، أن فريق التحقيق كشف استخدام تقنيات عالية وأساليب مبتكرة في عملية القرصنة، من خلال استغلال ثغرة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية.

وأضاف البيان أن فريق التحقيق تمكن من تحديد المصادر التي تم من خلالها القيام بجريمة القرصنة وجار الفرز والتحليل لتحديد الأدلة الإلكترونية بما يضمن القيام بالملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الجريمة.

كما أكد الفريق بأنه قد تمت عملية تثبيت ملف الاختراق بشهر نيسان الماضي، والذي تم استغلاله لاحقا في نشر الأخبار المفبركة بتاريخ 2017/5/24 عند الساعة 12:13 ص.

وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم عرض جميع نتائج التحقيق من خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية فور انتهاء الفريق من كامل عملية التحقيق.

وقالت إن تعاونا مثمرا مع وكالة التحقيقات الفدرالية(FBI) والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية(NCA) افضى الى هذه النتائج.

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المصدر : NBN