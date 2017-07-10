الداخلية المصرية تعلن تصفية 6 إرهابيين من “داعش” في أسيوط

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين عن قتل 6 من المنتمين للجماعات الإسلامية رميًا بالرصاص بمحافظة أسيوط جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها ‘نه “في إطار جهود ملاحقة البؤر الإرهابية والإجرامية، التي يضطلع كوادرها بتنفيذ حوادث العنف، سعياً وراء إثبات تواجدهم على الساحة، ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، مفادها اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش من إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات غير مأهولة بالسكان بنطاق مركز ديروط بمحافظة أسيوط وكراً تنظيمياً لهم والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلي”.

وأضاف البيان أنه “تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد الوكر الذي يختبئ فيه هؤلاء العناصر، وبتاريخ 10 يوليو/تموز داهمت القوات (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) لضبطهم، إلا أنهم حال استشعارهم باقترابها بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم مما نتج عنه مصرع كافة المتواجدين بها (عدد 6 عناصر جارٍ العمل على تحديدهم)”.

وذكر أنه “عثر بحوزة هؤلاء العناصر على 5 أسلحة آلية، وقنبلة دفاعية، و83 طلقة آلية، وملابس عسكرية، ومطبوعات تثقيفية تحوي مفاهيم وشعارات التنظيم”.

وأكد عزم وزارة الداخلية على المضيّ قدماً لأداء واجبها في حماية الوطن والتصدي للبؤر الإرهابية في ظل محاولات النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد.

وكانت الداخلية المصرية أعلنت خلال اليومين الماضيين تصفية 14 “مسلحا” بمحافظة الإسماعيلية، واثنين آخرين بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

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المصدر : NBN