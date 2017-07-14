الداخلية المصرية: ضبط متهم طعن 6 سائحات أجنبيات بسكين في الغردقة

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بضبط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر لأحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين بإستخدام سلاح أبيض “سكين تم ضبطه” أثناء تواجدهم على شاطىء أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأضافت الداخلية في بيان لها، أن الحادث أسفر عن إصابة 6 سائحات من جنسيات مختلفة ، و تم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن ذلك الشخص كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة ، وجاري تطوير استجواب المتهم للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته وإتخاذ الإجراءات القانونية .

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المصدر : اليوم السابع