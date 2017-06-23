الدفاع التركية: المطالبة بإغلاق قاعدتنا بقطر تدخل في العلاقات الثنائية

اعتبر وزير الدفاع التركي فكري إيشيق ان المطالبة بإغلاق القاعدة التركية بقطر يعد تدخلا في العلاقات الثنائية، مشيرا الى ان القاعدة التركية في قطر هدفها دعم الأمن في المنطقة كلها، مؤكدا ان لا خطط لإعادة تقييم الاتفاق بشأن القاعدة العسكرية في قطر. واكد ان ما نرغب به هو حل الأزمة الخليجية عبر الحوار فقط.

يذكر ان الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء المقاطعة التي فرضتها هذه الدول عليها. وأمهلتها 10 ايام لتنفيذها.

وطالبت الدول المقاطعة، قطر بإغلاق قناة الجزيرة، قطع علاقاتها مع طهران وجميع روابطها مع الإخوان وحزب الله والقاعدة وداعش، إغلاق القاعدة العسكرية التركية، ودفع تعويضات.

كما طالبت الدول المقاطعة الدوحة بوقف أي دعم لأي كيان تصنفه الولايات المتحدة إرهابيا، وتسليم الغرهابيين والمطلوبين تجميد أرصدتهم.

يذكر أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت في 5 حزيران عن قطع العلاقات مع قطر، متهمة اياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي وقت لاحق أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى عن قطع العلاقات مع قطر، كما قام الأردن وعدة دول أخرى بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

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المصدر : NBN