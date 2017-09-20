الدفاع الروسية: “النصرة” شنت هجوما واسعا على مواقع الجيش السوري في إدلب

أعنلت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن “القوات الجوية الروسية قتلت 850 مسلحاً في ​سوريا​ خلال الـ 24 ساعة الماضية”، كاشفةً عن أن “​جبهة النصرة​” شنّت هجوماً واسعاً على مواقع ​الجيش السوري​ في إدلب”.

ولفتت إلى أن “رجال ​الشرطة الروسية​ وأبناء إحدى العشائر صدوا هجمات الإرهابيين في إدلب لساعات”، موضحةً أن “وحدة من القوات الخاصة أخرجت رجال الشرطة الروس من طوق الحصار في إدلب بدعم الطيران”.

وكشفت الدفاع الروسية عن أن “​الاستخبارات الأميركية​ حرضت على الهجوم بإدلب لوقف نجاحات الجيش السوري ب​دير الزور​”، معلنةً عن “سقوط 3 جرحى بين العسكريين الروس في هجوم “جبهة النصرة” على بإدلب”، معتبرةً أن “الهجوم على مواقع الجيش السوري في إدلب ينتهك اتفاق أستانا حول مناطق خفض التوتر”.

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المصدر : NBN