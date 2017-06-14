الدفاع الروسية: الوضع في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا مستقر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن “الوضع في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا مستقر”، مشيرة إلى أن “ممثلي الطرف الروسي في اللجنة “الروسية – التركية” المشتركة لمراقبة الهدنة في سوريا سجلوا خلال الساعات الـــ24 الأخيرة 4 انتهاكات في دمشق ، في حين سجل الطرف التركي 3 انتهاكات، 1 في دمشق، و2 في درعا”.

وفي بيان لها، لفتت الدفاع الروسية إلى أن “معظم حالات إطلاق النار العشوائي رُصدت في مناطق تخضع لسيطرة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين”، مشيرةً إلى انه “تم التوقيع على 47 اتفاقا للانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية في محافظة إدلب خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح إجمالي عدد التجمعات السكنية المنضمة لنظام المصالحة 1610، فيما بقي عدد المجموعات المسلحة التي أعلنت التزامها باعتماد وتنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية، نفسه 219”.

وأشارت إلى ان “المركز الروسي للمصالحة في سوريا قام بتنفيذ خمس فعاليات إنسانية في مدينة حلب، حيث تم إيصال 1.1 طن من السلال الغذائية للسكان المحليين، وحصل على هذه المساعدة الإنسانية 600 شخصاً وبلغ إجمالي عدد الفعاليات الإنسانية 1344”.

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المصدر : وكالات