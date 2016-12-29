الدفاع الروسية تنشر قائمة التشكيلات المسلحة التي انضمت للهدنة في سوريا

نشرت وزارة الدفاع الروسية قائمة تشكيلات المعارضة السورية المسلحة التي تنضم للهدنة في سوريا بدءا من منتصف ليلة 29 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول.

1) “فيلق الشام”

تضم الجماعة 19 فصيلة، والعدد الإجمالي لمقاتلي “فيلق الشام” يتجاوز 4 آلاف فرد. وتخوض فصائل الجماعية المعارك في أرياف حلب وإدلب وحماة وحمص.

2) “أحرار الشام”

تضم الحركة أكثر من 80 فصيلة، ويبلغ عدد مقاتليها قرابة 16 ألف شخص. وتحارب فصائل الحركة في أرياف حلب ودمشق ودرعا وإدلب واللاذقية وحماة وحمص.

3) “جيش الإسلام”

يضم “جيش الإسلام” 64 فصيلة، والعدد الإجمالي لمقاتليه يبلغ 12 ألف فرد. وتحارب فصائل “جيش الإسلام” في أرياف حلب ودمشق ودرعا ودير الزور واللاذقية وحماة وحمص.

4) “ثوار الشام”

يضم التنظيم 8 كتائب، والعدد الإجمالي لأفرادها 2500 شخص. وتحارب فصائل “ثوار الشام” في أرياف حلب وإدلب واللاذقية.

5) “جيش المجاهدين”

يضم التنظيم 13 فصيلة، والعدد الإجمالي لمقاتلي “جيش المجاهدين” قرابة 8 آلاف فرد. وتخوض فصائل التنظيم المعارك في أرياف حلب وإدلب وحماة.

6) “جيش إدلب”

يضم التنظيم 3 فصائل كبيرة، وعدد أفراده يتجاوز 6 آلاف مقاتل. ويحارب التنظيم في ريف إدلب.

7) “الجبهة الشامية”

تضم الجبهة 5 فصائل كبيرة، والعدد الإجمالي لأفرادها قرابة 3 آلاف شخص. وتحارب فصائل الجبهة في أرياف حلب وإدلب ودمشق.

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المصدر : الدفاع الروسية