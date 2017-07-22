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الدفاع الروسية: توقيع اتفاق تنظيم منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الدفاع الروسية: توقيع اتفاق تنظيم منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا، أبرمت بوساطة مصرية، اليوم السبت، 22 تموز، اتفاق ضبط عمل منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية لدمشق.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن الجانبين قررا بموجب الاتفاق المبرم تسيير أول قافلة إنسانية إلى المنطقة المذكورة وإخراج أول دفعة من المصابين والجرحى اعتبارا من الـ 22 من يوليو تموز الجاري.

وورد في بيان وزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد “لقد رسم الاتفاق المبرم اليوم حدود منطقة وقف التصعيد في الغوطة الشرقية، وحددت مواقع انتشار قوات الفصل والرقابة في الغوطة وصلاحياتها، كما رسمت خطوط إيصال المساعدات الإنسانية وممرات عبور المدنيين”.

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المصدر : NBN

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