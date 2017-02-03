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الدفاع الروسية: قاذفات روسية بعيدة المدى تقصف الإرهابيين في محيط مدينة الميادين في ريف دير الزور

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الدفاع الروسية: قاذفات روسية بعيدة المدى تقصف الإرهابيين في محيط مدينة الميادين في ريف دير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات بعيدة المدى قصفت الجمعة 3 فبراير/شباط، مواقع تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور السورية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: “وجهت قاذفات بعيدة المدى من نوع (تو-22أم 3) بعد أن أقلعت من الأراضي الروسية، وعبرت الأجواء الإيرانية والعراقية، ضربة جوية، لمواقع الإرهابيين في منطقة في مدينة الميادين في ريف محافظة دير الزور”.. “هدف الضربة الجوية كان مستودعات ضخمة للأسلحة والذخيرة لمسلحي “داعش””.

وأشار البيان إلى أن وسائل الرقابة الموضوعية أثبتت إصابة كل الأهداف المحددة.

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المصدر : روسيا اليوم

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