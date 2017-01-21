الدفاع الروسية: 6 قاذفات روسية بعيدة المدى تستهدف مواقع داعش في دير الزور

قامت 6 قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى السبت 21 يناير/كانون الثاني بقصف مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور.

وذكر مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات أصابت أهدفها بدقة بما في ذلك قواعد التنظيم الإرهابي ومخازن أسلحته وتجمعات مسلحيه وآلياته المدرعة في محافظة دير الزور شرق سوريا.

وأكدت معطيات المراقبة على نجاح الغارات الروسية وتحقيقها كل أهدافها وإصابتها للمواقع المستهدفة.

ووفق الوزارة قامت مجموعة من المقاتلات الروسية من طراز “سو-30 إس أم” و”سو-35 إس” انطلقت من قاعدة حميميم على الساحل السوري بحماية القاذفات.

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المصدر : روسيا اليوم