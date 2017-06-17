الدفاع السورية: تدمير آليات لداعش ومقتل العديد منهم في أرياف تدمر وحماة والرقة ودير الزور

أفادت وزارة الدفاع السورية ان سلاح الجو الجيش السوري دمر مقرات قيادة وعشرات العربات المدرعة والآليات المختلفة بمن فيها من إرهابيي داعش في استهداف تجمعات وتحركات التنظيم في شرق آرك – محيط المحطة الثالثة ولاطيبة الغربية بريف تدمر.

وفي صلبة – قليب الثور – أبو حبيلات – التناهج – جنى العلباوي – مارينا وغرب تبارة الديبة بريف حماة الشرقي .

وفي محيط بير أبو كبرى – جنوب النشمي – الكراوي – الرصافة بريف الرقة الغربي والثردة – وادي الثردة – الجفرة – حويجة قاطع – المطار القديم والموارد بدير الزور.

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المصدر : وزارة الدفاع السورية