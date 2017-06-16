الدفاع المدني: اخماد حرائق ونقل واسعاف 8 حالات طارئة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان ان العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، تمكنت خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أحراج :

(جبل لبنان) : كفرعقاب.

(البقاع) : بيت لهيا.

* أعشاب :

(جبل لبنان) : الدامور – الحدث (*2) – الشويفات – كفرشيما – بعقلين- شارون – وادي شحرور – زوق مصبح – الحازمية – أدونيس.

(الجنوب): جزين – طورا – البازورية – صيدا.

وأشجار مثمرة في ميس الجبل.

(الشمال) : راشانا – كفيفان.

(البقاع) : مشغرة – قب الياس – الدلهمية.

(بيروت) : الجناح.

* منازل : تلة الهندي (الحيصة) – حارة صخر .

* سيارات : المكلس – أليسار .

* كهرباء : عمود في سد البوشرية وآخر في مجدل عنجر – أسلاك كهربائية داخل مبنى في صربا .

* نفايات : الكولا – بئر حسن .

* مؤسسات : داخل معمل لتصنيع أكياس النيلون في المدينة الصناعية في البوشرية – داخل محل في الأوزاعي – داخل عيادة في صيدا – داخل غرفة لتخزين مواد التنظيف والتعقيم في مستشفى بهمن في حارة حريك.

* مختلف : حقل من القمح في كفرمشكي – أعشاب وأشجار ودراجة نارية وعربات خشبية لبيع الخضار في صور.

– حوادث سير : الجية وسحب قتيل من داخل السيارة ونقل جثته إلى المستشفى – فقرا ونقل مصاب إلى المستشفى – جزين، وسحب مصاب من داخل سيارته ونقله إلى المستشفى – وسط بيروت ونقل جريحين إلى مستشفى المقاصد.

– نقل وإسعاف : (8) حالات طارئة – نقل جثة رجل من تحت جسر الأولي إلى مستشفى صيدا الحكومي.

– إغاثة وإنقاذ : فتح باب منزل في زوق مصبح – إنقاذ مواطن من داخل مصعد في الضبية.

– حماية مدنية : تأمين السلامة العامة خلال مسيرة خميس الجسد في زحلة وفي شوارع جونية.

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المصدر : الدفاع المدني