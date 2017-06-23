الدفاع المدني: تنفيذ مهمات انقاذ واسعاف واخماد حرائق

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

o أحراج: (جبل لبنان): بشتفين.

o أعشاب: (جبل لبنان) : الجميلية – إغميد – الدبية – الدامور – مشيخا. وإطارات في برج حمود.

(الجنوب): كوثرية الرز – عدلون – صيدا(3) – عين الدلب – النبطية – المية ومية – العديسة. وإطارات في جل البحر.

(الشمال): صيدنايا – شربيلا – مزيارة – الحيصة – خريبة الجندي – برقايل – التليل – حدشيت. وأشجار مثمرة في عمار البيكات.

(البقاع): كامد اللوز.

o منازل: القماطية وإنقاذ طفل من داخل المنزل.

o سيارات: كفريا.

o كهرباء: غرفة كهرباء في جسر الباشا وأخرى في خلدة.

o مؤسسات: داخل مكتب في الشياح.

o نفايات: وأعشاب في كل من: المعاملتين، عين حالا، طبرجا.

– حوادث سير: العباسية ونقل جريحة الى المستشفى – صور ونقل جريح الى المستشفى – الرملة البيضاء ونقل مصابة الى المستشفى – تلة الخياط ونقل مصاب الى المستشفى.

– نقل وإسعاف: (3) حالات طارئة.

– حماية مدنية: تأمين السلامة العامة في باحة دير الصليب في بقنايا.

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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المصدر : NBN