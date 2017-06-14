الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات أن العناصر التابعة للمديرية تمكنت خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

أعشاب :

(جبل لبنان) : شحيم – سبلين – السعديات – الحدث – زبوغا – كفرذبيان – عشقوت – قرطبا.

(البقاع) : القرعون – مكسة – زحلة – غزة – بدنايل – خضر.

أعشاب وأشجار مثمرة في قب الياس.

(الجنوب) : كفررمان – الدوير – الحميري – الحلّوسية – المجيدل.

أعشاب وأشجار مثمرة في ميس الجبل.

أعشاب وإطارات في ميس الجبل.

(الشمال) : البترون.

منزل : المساكن الشعبية.

سيارات : الفياضية.

كهرباء : عمود في صور – غرفة كهرباء في الرويس.

نفايات : بخعون – السبتية – أعشاب ونفايات في كل من : حمانا، حامات، غادير.

مؤسسات : داخل محل في الشياح.

– حوادث سير : كفرشيما وسحب مصاب من داخل سيارته ونقله الى المستشفى – أوتوستراد السيد هادي وإسعاف مصاب

ميدانيا – السكسكية ونقل مصاب الى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (9) حالات طارئة.

– إغاثة وإنقاذ : إنقاذ 3 شبان فقدوا في يحشوش – نقل جريح من وسط بيروت الى المستشفى جراء تعرضه لطلق ناري .

– إنقاذ هرة احتجزت في بئر للمياه في بيت شباب.

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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المصدر : وكالات