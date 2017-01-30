الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال48 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إغاثة وإنقاذ :

– تداعيات العاصفة الثلجية :

– فتح طرقات قطعت بسبب تراكم الثلوج وتكون الجليد في كل من :

(جبل لبنان) : عيون السيمان (*2) – فاريا(*2) – فقرا (*2) – كفرذبيان – حراجل – ميروبا – فيطرون – عنايا – مشمش – جاج (*2) – ترتج (*3) – جورة الترمس – كفرنيس (*2) – البيرة – الشميس – نبع الصفا (*2) – عين زحلتا (*2) – مشقيتي (*2) – بمهريه – المريجات – الجعايل – مجد المعوش – بحمدون – الشبانية – قبيع – الخريبة – حمانا – المديرج – فالوغا – قرنايل – باتر – نيحا – جباع – مرستي – صوفر – الملاحة

– شارون – بعقلين – بقعاتا – السمقانية – سقي رشميا – لحفد – وادي الكرم – المشرع – عين القبو – كفرعقاب – زبوغا – بسكنتا – عينطورة.

(الشمال): تنورين (*2) – القبيات (*2) – البيرة – عكار العتيقة (*2)- عيات – عيدمون.

(الجنوب) : جزين – كفرحونة – جبل الريحان – جبل صافين – عين مجدلين – طريق (روم – صيدا).

(البقاع) : كسارة – زحلة.

– إنقاذ مواطنين محتجزين وسحب سياراتهم بسبب تراكم الثلوج وتكون الجليد في كل من :

(جبل لبنان) : عيون السيمان – فيطرون – المعوش / مار مارون – المغيتي – فالوغا – ضهر البيدر – جسر النملية – بحمدون – عاليه – الدوار – ضهور الشوير – بعبدات – شحتول (*2) – غبالة – جورة الترمس – المريجات – بوارج – العبري – بريح – أرز الباروك – وادي الجماجم.

(الشمال) : القبيات – البيرة (*2) – عندقت – القطلبة – جرد القبيات – وطى السهلة (*2) – كفرتون – مراح الخوخ (*2) – قنية (*2) – نصوب – بشري – حصرون – وادي قنوبين – عبدين – برحليون – بيلا – قنات – بيت منذر – حدث الجبة – جبل أكروم (*2)- شدرا – الأرز.

(البقاع ) : ضهور زحلة (*2) – جبل نيحا – حزرتا.

(الجنوب): طريق عام (جزين – صيدا).

-انتشال زورق سياحي غرق مقابل ميناء جونية.

– فتح باب مصعد في الجناح .

– إخماد حرائق :

منازل : عين الجديدة – الكفاءات – جسر الباشا – عزقي – منيارة – صريفا.

* سيارات : العبدة – لحفد – سيارة وحافلة لنقل الركاب في زوق مصبح – أدما – عيتيت – المينا (طرابلس).

* مؤسسات : داخل معمل للحياكة في النبعة – داخل مطعم وسيارتين في فرن الشبّاك – داخل محل في كترمايا.

* كهرباء : غرفة كهرباء في كل من : الصفير، ذوق مصبح – لوحة فواصم كهربائية في المنية – عمود في السوديكو.

* مختلف : حراق جهاز تدفئة في كل من :مزرعة يشوع، عاراي.

– حوادث سير : عجلتون ونقل جريح إلى مستشفى السان جورج – البص (صور) ونقل جريح إلى مستشفى جبل عامل – الناعمة ونقل مصاب إلى المستشفى – سليم سلام ونقل مصاب إلى المستشفى – الأوزاعي ونقل مصاب إلى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (7) حالات طارئة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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المصدر : الدفاع المدني