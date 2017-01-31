الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات الـ24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
إخماد حرائق :
أعشاب:الصفرا
منازل:تعنايل
سيارات:برقايل
كهرباء:غرفة كهرباء في دير قانون النهر
مختلف:كشك خشبي في عجلتون
– حوادث سير: الروشة ونقل جريح الى مستشفى الجامعة الأميركية – ساقية الجنزير ونقل جريح الى مستشفى الزهراء.
– نقل وإسعاف: (22) حالة طارئة – نقل جثة مواطن من بكفيا إلى مستشفى بعبدا الحكومي.
– إغاثة وإنقاذ :
– تداعيات العاصفة الثلجية :
– فتح طرقات قطعت بسبب تراكم الثلوج وتكون الجليد في كل من :ترتج – بعذران – عماطور – جبل أكروم – القبيات – الهرمل – البيرة – الشمبوق – صوفر – شارون – الملاحة – عكار العتيقة – حمانا – فالوغا – قبيع – الشبانية – جوار الحوز – بتخنيه – بمريم – القلعة – ارصون – جزين – عدوس – تومات – نيحا – جبل الباروك – ضهور زحلة – كفرذبيان – تنورين.
– إنقاذ مواطنين محتجزين وسحب سياراتهم بسبب تراكم الثلوج وتكون الجليد في كل من:
جبل أكروم – كرم سده – الشمبوق (القيبات) – غبالة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.