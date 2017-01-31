الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات الـ24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

إخماد حرائق :

أعشاب:الصفرا

منازل:تعنايل

سيارات:برقايل

كهرباء:غرفة كهرباء في دير قانون النهر

مختلف:كشك خشبي في عجلتون

– حوادث سير: الروشة ونقل جريح الى مستشفى الجامعة الأميركية – ساقية الجنزير ونقل جريح الى مستشفى الزهراء.

– نقل وإسعاف: (22) حالة طارئة – نقل جثة مواطن من بكفيا إلى مستشفى بعبدا الحكومي.

– إغاثة وإنقاذ :

– تداعيات العاصفة الثلجية :

– فتح طرقات قطعت بسبب تراكم الثلوج وتكون الجليد في كل من :ترتج – بعذران – عماطور – جبل أكروم – القبيات – الهرمل – البيرة – الشمبوق – صوفر – شارون – الملاحة – عكار العتيقة – حمانا – فالوغا – قبيع – الشبانية – جوار الحوز – بتخنيه – بمريم – القلعة – ارصون – جزين – عدوس – تومات – نيحا – جبل الباروك – ضهور زحلة – كفرذبيان – تنورين.

– إنقاذ مواطنين محتجزين وسحب سياراتهم بسبب تراكم الثلوج وتكون الجليد في كل من:

جبل أكروم – كرم سده – الشمبوق (القيبات) – غبالة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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المصدر : NBN