الدفاع المدني يتمكن من إخماد الحريق في مخيم قب الياس .. والنازحون يعتدون على عناصره

تمكنت عناصر الدفاع المدني، من مراكز متعددة، معززة بالاليات، من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع داخل مخيم للنازحين السوريين في بقعة جغرافية تقع بين بلدتي قب الياس والمرج البقاعيتين على الرغم من إقدام عدد من النازحين على الاعتداء على 3 عناصر منهم وإصابة أحدهم في رأسه.

وقد اتى الحريق على اثنين وخمسين خيمة من اصل ما يقارب الثمانين خيمة كما التهمت النيران حقلا من القمح وحافلة من نوع بيك اب وسيارة بالقرب من رقعة الحريق.

وفي التفاصيل ورد اتصال هاتفي الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني عند الساعة 12،30 من ظهر اليوم افاد عن اندلاع حريق داخل المخيم في قب الياس. وعلى الفور توجّهت عناصر من الدفاع المدني من مراكز متعددة الى موقع الحريق ولكنها لم تتمكن من العبور بسبب وجود رتل من السيارات التي تعود إلى سكان المخيم والمركونة في وسط الطريق ما حال دون تمكن اليات الدفاع المدني من العبور. وبعد أن تم ابعاد السيارات دخلت العناصر وباشرت العمل على اخماد النيران. وقد لوحظ اندلاع انفجارات داخل الخيم الملاصقة لبعضها البعض والناتجة عن احتراق قوارير الغاز ما ادى الى امتداد النيران بسرعة هائلة.

وقد تعرض عدد من سكان المخيم لإصابات متفرقة وسقط قتيل بسبب الحريق فتم نقلهم من قبل جهات اخرى الى مستشفيات المنطقة.

الى ذلك، تواصل العناصر العمل حتى هذه اللحظة لتبريد موقع الحريق منعاً من تجدده.

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المصدر : NBN