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الدول المقاطعة لقطر تسلمها لائحة بمطالبها: لقطع العلاقات مع حزب الله

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الدول المقاطعة لقطر تسلمها لائحة بمطالبها: لقطع العلاقات مع حزب الله

سلمت دولة الكويت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء المقاطعة التي فرضتها هذه الدول عليها. وأمهلتها 10 ايام لتنفيذها.

وطالبت الدول المقاطعة، قطر بإغلاق قناة الجزيرة، قطع علاقاتها مع طهران وجميع روابطها مع الإخوان وحزب الله والقاعدة وداعش، إغلاق القاعدة العسكرية التركية، ودفع تعويضات.

كما طالبت الدول المقاطعة الدوحة بوقف أي دعم لأي كيان تصنفه الولايات المتحدة إرهابيا، وتسليم الغرهابيين والمطلوبين تجميد أرصدتهم.

يذكر أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت في 5 حزيران عن قطع العلاقات مع قطر، متهمة اياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي وقت لاحق أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى عن قطع العلاقات مع قطر، كما قام الأردن وعدة دول أخرى بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

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المصدر : NBN

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