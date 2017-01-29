الديار: الرباعية أنجزت المختلط وتأجيل تقني أكثري على الـ60 ونسبي بـ9 دوائر

كتبت صحيفة الديار: الرئيس ميشال عون حسم الأمور وأعاد تصويب بوصلة القانون الانتخابي استناداً الى خطاب القسم. وللمرة الاولى منذ استقلال لبنان يتمسك رئيس الجمهورية “بالنسبية” كونها المدخل الوحيد لتمثيل الجميع وعدم حرمان اي مكون سياسي او طائفي من حق الوصول الى الندوة البرلمانية واعلان موقفه عبر “النسبية” ولو كانت جزئية وبالتالي فان اي قانون انتخابي لن يمر دون بصمات الرئيس عون، وهذا ما سيشكل دفرسواراً في الحياة السياسية اللبنانية وضرباً للنفوذ المذهبي والاقطاعي وخطوة لبناء دولة المؤسسات، ولذلك ضرب الرئيس عون يده على الطاولة في اجتماع الحكومة الأخير مؤكداً على ايلاء انجاز قانون انتخابي الاولوية، وانه بين التمديد والفراغ سيختار الفراغ اذا كانت الانتخابات ستجري على أساس الستين.

وعلى “وقع موقف الرئيس عون” اجتمعت اللجنة الرباعية التي تضم الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل وعلي فياض ونادر الحريري وانجزت تقدماً لافتا لاقرار قانون انتخابي “منقح” على المختلط يراعي بين مختلط الرئيس بري ومختلط المستقبل والقوات اللبنانية، على ان ينجز القانون قبل 21 شباط وسيتم اقراره وتؤجل الانتخابات النيابية ما بين 3 أشهر و6 أشهر، حسب ما يقرره مجلس الوزراء.

وفي المعلومات ان القانون الذي توصلت اليه الرباعية لا يمكن الجزم بأنه اصبح ناجزاً قبل اطلاع الاشتراكي عليه وباقي القوى السياسية، لان معارضين اعتبروا ما انجز في “الرباعية” يشكل طغيان الاحزاب الكبيرة على المجلس النيابي اي التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، امل، حزب الله، المستقبل، الاشتراكي وبالتالي استبدال الهيمنة الطائفية بالهيمنة الحزبية.

وفي المعلومات ان اللجنة الانتخابية توصلت الى قانون يقضي باجراء انتخابات لـ66 نائباً على اساس الستين اي 26 دائرة مع اعتماد النظام الاكثري، فيما ينتخب 66 نائبا على النسبية عبر 9 دوائر، جبل لبنان دائرتان : ، جبيل وكسروان والمتن دائرة واحدة، الشوف – عاليه دائرة واحدة، البقاع دائرتان : البقاع الغربي وزحلة دائرة واحدة، بعلبك – الهرمل دائرة واحدة، الجنوب دائرتان : قضاء النبطية دائرة واحدة، وصور دائرة ثانية، وفي الشمال عكار وبعض المناطق دائرة واحدة وطرابلس والمنية دائرة ثانية. اما بيروت فستبقى دائرة واحدة.

وحسب المعلومات، فان الخيارالاكثري اعتمد على اساس ان يكون المكون الطائفي في أي دائرة يتجاوز الـ66% من عدد الناخبين، فمثلا في الشوف وعاليه عدد الناخبين الدروز 113 الف ناخب، فتجري الانتخابات لاختيار النواب الدروز الاربعة على الاكثري، وهذا ما يسري على النواب الستة في بيروت والشمال حيث عدد الناخبين السنة يتجاوز 66% ويتم انتخابهم على الاكثري وهذا ما يسري على الشيعة في الجنوب والمسيحيين في جبل لبنان وباقي الاقضية حيث ستكون الانتخابات على الاكثري في بشري، زغرتا، الكورة، البترون، وجبيل لكن النائب الشيعي على النسبي، وفي كسروان 4 نواب مسيحيين على الاكثري ونائب على النسبية، وفي المتن النواب الثمانية على الاكثري وكذلك في بعبدا على الاكثري وفي جزين على الاكثري و5 نواب في بيروت على الاكثري وبالتالي يحصد الثنائي المسيحي القوات والتيار الوطني كل المقاعد المسيحية باستثناء مقاعد فرنجية في زغرتا، وتم استثناء زحلة من القانون الاكثري حيث ستجري فيها الانتخابات على اساس النسبي للنواب الثمانية مع البقاع الغربي. وصيدا تم مراعاة سعد الحريري حيث الانتخابات على الاكثري وكذلك في طرابلس والضنية والمنية وعكار كون الغلبة للناخبين السنة.

اما مشكلة النائب وليد جنبلاط فتبدو انها حلت وسيعطى عاليه والشوف دائرة واحدة والنواب الدروز الاربعة ينتخبون على اساس الاكثري، مع تطمينات لجنبلاط بترك مقعد ماروني في عاليه له وهو “هنري حلو” وترك مقعد ماروني وكاثوليكي وسني في الشوف من حصته وتحديداً نعمه طعمه، ايلي عون وعلاء الدين ترو، وكذلك في راشيا والبقاع الغربي وائل ابو فاعور، وتنال القوات المقعد الارثوذكسي في عاليه بديلا عن فادي الهبر الكتائبي، وسيزار ابي خليل “العوني” بديلا عن فؤاد السعد، على ان يحتفظ جورج عدوان “القواتي” بمقعده في الشوف ويعطى نائب “عوني” مكان النائب دوري شمعون، وعلى هذا الاساس يوافق جنبلاط.

لكن مصادر الاشتراكي نفت ان تكون تبلغت اي صيغة لكن التسريبات تؤكد ان هذا القانون يحتاج الى ست سنوات كي يفهمه المواطن.

جعجع

اما رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع “زف” بشرى على اللبنانيين بأننا اصبحنا قاب قوسين او ادنى من تحقيق الحلم المنتظر، قرار قانون جديد للانتخابات، مشيداً بجهود القوات اللبنانية وقوى سياسية لتحقيق هذا الحلم ولو بعد تأخير 10 سنوات عقدت خلالها اجتماعات وبحثت صيغ عديدة وقال ان المختلط الذي تقدمنا به نحن والمستقبل والاشتراكي اثبتت جوانبه وتأييد الافرقاء له.

ومن المتوقع ان يأخذ هذا القانون جدالاً خلال الايام المقبلة بعد ان يتولى نادر الحريري شرحه للاشتراكي والكتائب.

وفي المعلومات، ان الصيغة النهائية للقانون لم تنجز بعد وهناك رتوش بالنسبة لبعض النواب وسيتم تشكيل لجنة من الخبراء والاختصاصيين من الاحزاب لوضعه في صيغته النهائية قبل 21 شباط اليوم الاخير، لدعوة الهيئات الناخبة.

14 اذار

قيادي بارز من مستقلي 14 آذار اعتبر لـ”الديار” بأن مشروع القانون المختلط بين النسبي والأكثري هو في الصيغة التي يتم التداول بها مشروع خدعة سياسية لا علاقة له بتصحيح التمثيل المسيحي وإنما هو مشروع لضرب الديمقراطية وإلغاء أي نوع من أنواع المعارضة في لبنان عموما وعلى الساحة المسيحية خصوصا.

وقال القيادي: “إن إبقاء أقضية بشري وزغرتا والكورة والبترون والمتن الشمالي وجزين ودائرة بيروت الأولى والمقعدين المسيحيين في جبيل وأربعة من المقاعد المسيحية الخمسة في كسروان على أساس النظام الأكثري يعني عمليا إبقاء الإنتخابات في هذه المناطق على قاعدة قانون الستين”.

وأضاف: “لقد ادعى تحالف القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بأنه يخوض معركة تصحيح التمثيل المسيحي المصادر من قبل تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الإشتراكي في المناطق المختلطة، فإذا بالصيغة المتداولة توزع المقاعد المسيحية في المناطق المختلطة بين كل من تحالف القوات – عون وكل من المستقبل والإشتراكي وأمل وحزب الله، بما يعني إبقاء عدد لا بأس به من المقاعد المسيحية لزعماء الكتل الإسلامية”.

وسأل القيادي: “هل تصحيح التمثيل المسيحي يتم بالسعي لإقصاء دوري شمعون وحزب الكتائب وميشال المر وبطرس حرب ومنع فارس سعيد ومنصور البون وكميل زياده وميشال سليمان وغيرهم من الوصول الى الندوة البرلمانية”؟

وأشار القيادي البارز من مستقلي 14 آذار الى أن تفرد الثنائية العونية القواتية بالتمثيل المسيحي في مقابل تفرد ثنائية أمل وحزب الله بالتمثيل الشيعي والرئيس سعد الحريري بمعظم التمثيل السني والنائب وليد جنبلاط بمعظم التمثيل الدرزي سيعني عمليا القضاء على النظام الديمقراطي في لبنان، متسائلا: “أي انتخابات هي تلك التي تنتهي بفوز الفائزين بـ 80 أو 85 بالمئة من الأصوات؟

المنخفض الجوي

ومن المتوقع، وحسب مصلحة الارصاد الجوية ان ينحسر الطقس العاصف ويتحول الى رياح شديدة مع درجات حرارة منخفضة خلال اليومين المقبلين مع “تكوّن” طبقة من الجليد على المرتفعات الجبلية.

وكانت العاصفة قطعت معطم الطرقات الجبلية وارتفع منسوب مجرى الانهر ولم تسجل اية حوادث أو سقوط ضحايا.

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المصدر : صحيفة الديار