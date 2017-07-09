الديار: معركة عرسال لا يمكن ان تحسم دون تدخل الجيش السوري

اشارت اوساط سياسية متابعة لصحيفة “الديار” إلى أن “معركة عرسال المزمع اعلان ساعة الصفر للشروع بها في شهر تموز، من قبل حزب الله، والجيش السوري، وتتطلب من كافة القوى السياسية ان تواكب هذه العملية العسكرية وتؤازر العملية بالتغطية السياسية الصادقة وتبتعد عن التصريحات الملتبسة والتي لا يشاركها الا معنى واحد هو القضاء على الارهاب”، معتبرة أن “معركة عرسال لا يمكن ان تحسم دون تدخل الجيش السوري، على الرغم من انشغالاته بجهات تشكل اولوية في الحفاظ على وحدة سوريا”.

وانتقدت الاوساط السياسية “اظهار انسانية الغرب على المشتبه في انتمائهم لداعش والذين اوقفهم الجيش في عمليته الاستباقية الاخيرة في مخيمات النزوح”، مشيرة إلى أن “هذا الغرب الذي أوصلت مخابراته هذا الكم الهائل من النازحين الى لبنان بالتواطؤ مع الامم المتحدة، متآمر على لبنان وسوريا”، معتبرة أن “حلّ ملف النازحين يستوجب التنسيق مع الحكومة السورية”، مستغربة “موقف الامم المتحدة الرافض لعودة النازحين، غير آبهة لمخاطر النزوح التي تحدث عنها رئيس الجمهورية”، وسخرت الاوساط من “كلام احد الوزراء الرافض للتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، خشية ان يعطي هذا الامر، شرعية للنظام السوري وللرئيس بشار الاسد، وكان الاسد لا ينقصه الاّ اعتراف هذا الوزير او ذاك بشرعيته، في وقت اعترف العالم بشرعيته وعلى رأسهم الولايات المتحدة الاميركية”.وعن موقف الادارة الاميركية من قرار حسم معركة عرسال، اوضحت الاوساط ان “الاميركيين سيقفون صاغرين الى تلاحم الجيش اللبناني والمقاومة وخلفهم كل الشعب اللبناني”.

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المصدر : الديار