الديلي تلغراف: هزيمة تنظيم داعش لن يكون من دون جوانبه السلبية

نشرت صحيفة الديلي تلغراف مقالاً لكون كوغلين بعنوان “هزيمة تنظيم داعش لن يكون من دون جوانبه السلبية”.

وقال كاتب المقال إن ” الأخبار السعيدة بدحر التنظيم في الموصل، يعني أن التنظيم الإرهابي لن يستخدم ثاني أكبر مدينة في العراق كمركز لشن هجماته في الغرب”.

وأضاف أنه سيكون هناك أخبار سعيدة أكثر عند دحر عناصر التنظيم من مدينة الرقة السورية وطردهم من آخر معاقله في سوريا”.

وأشار كاتب المقال إلى أنه بالرغم من وجود الكثير من الأسباب لتهنئة العراقيين بتحرير الموصل ، إلا أن الأخبار السيئة هي أن النصر في الحرب ضد التنظيم بعيد المنال.

وأوضح أن دحر التنظيم في سوريا والعراق يعني أن سيتوجب على الأجهزة الأمنية حول العالم، العمل بصورة جادة مع مسؤولي مكافحة الإرهاب على العمل مع تغير طبيعة هذا التهديد.

وختم بالقول إنه ” عوضاً عن الاحتفال بهزيمة التنظيم في العراق وسوريا، فإننا سنجد أنفسنا نقاتل في حرب جديدة، إلا أنها ستكون في شوارع بريطانيا “.

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المصدر : NBN