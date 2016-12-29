الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في 10 أشهر

صعد الذهب لأعلى مستوياته في أسبوعين، الخميس، مع تراجع الدولار والعائد على السندات الأميركية بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1150.26 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى له منذ 14 ديسمبر . وبحلول الساعة 11:22 بتوقيت غرينتش بلغ المعدن الأصفر 1146.16 دولارللأوقية مسجلا زيادة نسبتها 0.4 بالمئة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 6.30 دولار إلى 1147.10دولار للأوقية.

وانخفض الذهب بأكثر من ثمانية بالمئة في نوفمبر مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة بعدما أثار انتخاب دونالد ترامب تكهنات بأن التزامه بالإنفاق على البنية التحتية سيعززالنمو.

وبعد ذلك تراجع الذهب لأدنى مستوى له في عشرة أشهر يوم 15ديسمبر حيث أعطت بيانات اقتصادية أميركية قوية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الثقة لرفع سعرالفائدة لأول مرة خلال عام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة للجلسة الثالثة على التوالي وزادت 0.8 بالمئة إلى 16.10 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 903.20 دولار للأوقية في حينارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 671.20 دولار للأوقية.

print

المصدر : سكاي نيوز