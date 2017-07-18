الرئيس الأسد وعقيلته يستقبلان 3 من جرحى الجيش السوري وعائلاتهم

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته اليوم الثلاثاء ، ثلاثة من جرحى الجيش العربي السوري وعائلاتهم .

وتحدث الرئيس الأسد خلال اللقاء وقال “أنتم وأمثالكم من جرحى الجيش العربي السوري الأبطال، الذي قدّموا أغلى ما يملكون لوطنهم.. قدوة لنا جميعاً، ونموذج أخلاقي ووطني في البذل والعطاء.. وبمتابعتكم لحياتكم دون يأس وبهذه الإرادة الصلبة.. أنتم سلاحنا بوجه أعدائنا الذين يخافون من إصراركم.. ويخشون من تمسّككم بالحياة، واستمراريتكم ونجاحكم رغم الصعوبات..”

السيد الرئيس بشار الاسد خلال استقباله اليوم، مع السيدة أسماء، ثلاثة من أبطال جرحى الجيش العربي السوري وعائلاتهم (محمود مبيض من دمشق، طارق برهوم من طرطوس، محمد السويلمي من حلب) ممن استطاعوا تجاوز إصاباتهم والنجاح في امتحانات شهادة التعليم الثانوي للعام 2017.

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المصدر : NBN