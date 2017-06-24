الرئيس الأسد يتلقى عدداً من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد عدداً من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وعبر القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي في برقية التهنئة عن أخلص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر سائلا المولى سبحانه وتعالى “أن يعيده على الرئيس الأسد وأفراد أسرته الكريمة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالعزة والنصر وأن يحفظ الرئيس الأسد ويرعاه ويوفقه لما فيه خير البلاد والعباد ويجعله ذخرا للامة والوطن”.

كما تلقى الرئيس الأسد بهذه المناسبة برقية تهنئة من وزير الاوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد عبر فيها باسمه واسم السادة العلماء والداعيات وأرباب الشعائر الدينية والعاملين في وزارة الأوقاف ومؤسساتها الدينية عن اسمى آيات التهاني والتبريك بعيد الفطر مقرونة بأخلص مشاعر الولاء والوفاء للرئيس الأسد ومسيرته الرائدة سائلين الله عز وجل أن يعيد هذا العيد المبارك وقد شهد السوريون والعالم أجمع انفراج الأزمة وأن ينعم شعبنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

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المصدر : NBN