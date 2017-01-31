الرئيس الأسد يلتقي وفداً من الصناعيين: الحرب التي تتعرض لها سوريا لا تقتصر على الجانب العسكري فقط

رأى الرئيس السوري بشار الأسد أن “إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سوريا”، وفي تصريح له خلال لقائه عدداً من الصناعيين من دمشق وريفها ممن تضرروا خلال الأزمة وخسروا منشآتهم وعادوا للعمل ضمن ورشات صغيرة، لفت الى أن “الصناعيين السوريين الذين صمدوا وتابعوا أعمالهم بالرغم من الخسائر التي لحقت بهم هم مصدر فخر وحالة وطنية”.

وأكد أن “الحرب التي تتعرض لها سوريا لم تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل الاقتصادي أيضا”، مشيرا الى أن “إصرار الصناعيين على الاستمرار بالعمل حتى ولو على نطاق أضيق كان له أثره الإيجابي في الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد”.

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المصدر : NBN