الرئيس الحريري بعد زيارته الرئيس عون: يجب الانتهاء من قانون الانتخاب قبل جلسة مجلس الوزراء

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في الرابعة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وأجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة ونتائج الاتصالات للاتفاق على قانون جديد للإنتخابات النيابية.

وبعد اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة، اكتفى الحريري بالقول ان “اجواء اللقاء مع الرئيس عون ايجابية ويجب الإسراع في انجاز قانون جديد للإنتخابات في اسرع وقت ممكن”.

وسئل هل ستعرض صيغة القانون الجديد في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، فأجاب: “يجب الإنتهاء من صياغة القانون قبل جلسة مجلس الوزراء”.

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المصدر : NBN