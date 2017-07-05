الرئيس الحريري: سندرس القوانين المحتاجة مراسيم تطبيقية وسنعالج الشواغر

أشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء الى “ان الوزراء سيتولون دراسة القوانين التي تحتاج الى مراسيم تطبيقية، وان موضوع الشواغر في الادارات سوف تتم معالجته وفق الاقتراحات التي سيقوم بها الوزراء”.

وابلغ مجلس الوزراء انه سيقوم “بزيارات الى الولايات المتحدة الاميركية هذا الشهر، حيث سألتقي الرئيس دونالد ترامب، كما سأزور في شهر اب المقبل فرنسا، وفي شهر ايلول سأزور روسيا”.

واشار الرئيس الحريري الى ان “موضوع السلاح المتفلت سيتم التشدد في مواجهته من خلال اجراءات ميدانية وامنية واحترازية”، ودعا الى “ضرورة اعادة النظر بالنصوص القانونية التي تتناول العقوبات باتجاه التشدد فيها”.

ولفت الى “بعض الاحداث التي وقعت وكانت تتطلب تشددا اكثر من القضاء”.

كما تطرق الى موضوع الموازنة، فقال: “ستتم معالجته من خلال المشروع الذي اعدته الحكومة لجهة الاخذ بالاعتبار موضوع الاصلاحات المطلوبة وارتباطها بسلسلة الرتب والرواتب.

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المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام