الرئيس الحريري: مجلس الوزراء يجتمع الأربعاء المقبل ومراسيم النفط على جدول أعماله

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الأربعاء المقبل، وستكون المراسيم التطبيقية لقطاع النفط على جدول أعماله، وأشار إلى وجود تفاهم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول معظم الأمور الاقتصادية، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية ستساعد بشكل كبير في عودة السياح إلى لبنان.

كلام الرئيس الحريري جاء استقباله مساء اليوم في السراي الحكومي وفدا موسعا من الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير وعرض معهم آخر الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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المصدر : NBN