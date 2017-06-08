الرئيس السوري معزيا نظيره الإيراني: ما حصل لن يؤثر على عزيمة وصمود الشعب الإيراني

أكد الرئيس السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي مع الرئيس الايراني حسن روحاني، وقوف سورية إلى جانب إيران صفاً واحداً في محاربة الإرهاب، والتضامن المطلق والثابت مع الجمهورية الإسلامية، شعباً وحكومة.. مشيراً إلى أن لجوء الإرهابيين وأسيادهم إلى هذه الأساليب الدنيئة نابع من فشلهم من النيل من إيران وشعبها بأي طريقة كانت، فلجؤوا إلى أداتهم التي أوجدوها لمحاولة فرض تغييرات سياسية تخدم مصالحهم، مؤكداً على أن النصر سيكون حليف سورية وإيران في محاربة هذا الإرهاب الشرس..

ومن جانبه، شكر الرئيس روحاني الرئيس الأسد على تضامنه وتعازيه، مشدّداً على أن ما حصل لن يؤثر على عزيمة وصمود الشعب الإيراني، الذي بات أكثر تصميماً على مكافحة الإرهاب، وأكد -خلال الاتصال الهاتفي- على استمرار إيران بالوقوف إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب حتى تستعيد أمنها واستقرارها، مشدّدا على أن البلدين سيستمران معاً في مكافحة الإرهابيين وداعميهم، مهما كانت التحديات..

الرئيس روحاني ثمن خلال الاتصال التقدم والإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه على الأرض، معبرا على كامل ثقته بأن الانتصار سيكون حليف البلدين في الحرب ضد المجموعات الإرهابية التي تهدف النيل من أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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المصدر : وكالات