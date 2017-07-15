الرئيس الفنزويلي يشبّه نفسه بدكتاتور العراق …

تجري العادة بأن يشبه الانسان نفسه بأشخاص صالحة السيرة والسيط .. لكن ما فعله الرئيس الفنزويلي لم يكن كذلك ..

فقد شبه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نفسه برئيس العراق السابق صدام حسين، في وقت تشهد بلاده احتجاجات وتظاهرات أدت إلى مقتل وإصابة المئات.

وخلال تكريم جنود أصيبوا خلال الاحتجاجات، قال مادورو: “إنني أشبه صدام حسين .. صدام حسين الحقيقي”.

تجدر الاشارة الى ان فنزويلا تشهد احتجاجات وتظاهرات يومية، منذ مطلع نيسان الماضي، تطالب برحيل الرئيس نيكولاس مادورو، أدت إلى مقتل أكثر نحو 90 شخصا وإصابة المئات.

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المصدر : وكالات