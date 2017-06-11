الرئيس القبرصي وصل الى بيروت في زيارة رسمية

وصل رئيس جمهورية قبرص Nicos Anastasides وقرينته السيدة Andri Anastasides والوفد الرسمي المرافق الى بيروت صباح اليوم، في زيارة رسمية تستمر اربعة ايام.

ولدى وصول طائرة الرئيس القبرصي الى المطار، كان في استقبالهما وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني، محافظ الجنوب وجبل لبنان منصور ضو، قائد منطقة جبل لبنان الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد جهاد حويك وقائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط.

وتوجه الرئيس الضيف وقرينته والوزير المرافق نقولا التويني بين ثلة من لواء الحرس الجمهوري، الى مقر الاقامة في فندق فينيسيا …

وسيقام الاستقبال الرسمي ظهر غد في القصر الجمهوري يعقبه محادثات رسمية بين الرئيسين عون وأناستاسيدس … تليها محادثات موسعة يعقبها مؤتمر صحافي مشترك …

ويقيم الرئيس عون واللبنانية الاولى السيدة نادية الشامي عون مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس الضيف وقرينته.

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المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام