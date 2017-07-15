الرئيس بري: اتركوا الجيش يقوم بواجبه الوطني

محمد بلوط ـ الديار

اخذ الجيش ودوره في مواجهة ودرء خطر الارهاب حيزاً كبيراً من حديث «لقاء الاربعاء» النيابي الاخير.

ولاحظ النواب استياءه من مواقف بعض الذين تعرضوا للمؤسسة العسكرية قبل ان يتراجعوا بعد تصريح رئيس الحكومة سعد الحريري اثر اجتماعه بقائد الجيش العماد جوزف عون.

وابدى ايضاً اهتمامه بكل التفاصيل المتعلقة بالوضع في جرود عرسال على ضوء التقارير الاخيرة التي تؤكد وجود تحركات مشبوهة للمجموعات الارهابية في المنطقة، عدا عما كشفت عنه العملية الاستبقاية للجيش الاخيرة والتي تلاها عمليتان امنيتان اسفرتا عن قتل والقبض على بعض الرموز الارهابية.

ويذكر كلام الرئيس بري في اللقاء وامام الزوار بعبارته الشهيرة بأن الجيش خط احمر، مؤكداً وجوب وقوف جميع اللبنانيين صفاً واحداً الى جانبه في معركته ضد الارهاب والارهابيين.

ونقل الزوار امس عنه في هذا المجال تأكيده وجوب «ابعاد المؤسسة العسكرية عن اي تجاذب وتركه يقوم بمهامه الوطنية من دون الوقوف بوجهه او التحامل والتهجم عليه». ولاحظ «انه بعد ان تهجم البعض عليه، عادوا وتراجعوا وهذا امر جيد».

وقال بري «الجيش ليس بحاجة لاذن من احد للقيام بواجباته ومهامه العسكرية والامنية، ولا احد يستطيع ان يمنعه القيام بالواجب الوطني لحماية الوطن واستقراره والتصدي للاخطار المحدقة به. ولا احد يستطيع تجاهل الخطر الناجم عن انتشار الارهابيين في الجرود الشرقية وما يقومون ويخططون له من اعمال وعمليات ارهابية تستهدف لبنان واللبنانيين».

وينقل الزوار ايضاً عن رئيس المجلس تأكيده على قيام المقاومة بدورها في حماية لبنان في الجرود الشرقية، مشيراً الى ان غالبية اللبنانيين هم مع الجيش في كل ما يقوم به من خطط ومهام لانه يدافع عن كل اللبنانيين وليس عن فئة دون اخرى.

ويدعو بري الجميع الى اليقظة والتنبه للخطر المحدق بلبنان اكان على صعيد العدو الاسرائيلي ام على صعيد الارهاب الذي يهددنا على الحدود وفي الداخل، ويقول «علينا ان تبقى اعيننا مفتوحة، ومما لا شك فيه ان منطقة الجرود على الحدود الشرقية يجب تحريرها من السرطان الارهابي».

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المصدر : nabihberri.com