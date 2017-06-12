الرئيس بري: الأربعاء اليوم الفصل

بدت اجواء عين التينة في الساعات الماضية في دائرة الحذر بانتظار التوافق الجاد والنهائي على قانون الانتخاب.

ووصف الرئيس نبيه بري امام زواره يوم انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاربعاء بأنه يوم الحسم او الفصل، مضيفاً انه على الحكومة ارسال مشروع القانون في اليوم نفسه، وقد تشاورت مع الرئيس سعد الحريري في هذا الصدد، واذا وصل المشروع إلي، فانه سيصار الى طبعه فوراً وتوزيعه على النواب قبل 48 ساعة من جلسة الجمعة، وبالتالي تثبيت الجلسة.

ورداً على سؤال اذا ما تعذر انجاز القانون قال بري: هذه مسؤولية الحكومة وعليها البت في هذا الامر سريعاً لانه لم يعد هناك من وقت.

وعلم ان النقطة العالقة هي موضوع كيفية تمثيل المغتربين، فالوزير جبران باسيل يطالب باحتساب 6 مقاعد لهم من اصل عدد المجلس بينما يرفض الثنائي الشيعي وآخرون هذا الطرح ويقترحون زيادة 6 مقاعد للمغتربين.

ونقل عن الرئيس بري في هذا المجال قوله: لا احد يستطيع ان يزايد علي في موضوع المغتربين فانا كنت الاول في الدعوة الى تمثيلهم، ويذكر الجميع عبارتي الشهيرة «لبنان المقيم والمغترب» كما انني اول من سعى الى استحداث وزارة المغتربين، وبالتالي فانا مع تمثيل المغتربين نيابياً.

ورداً على سؤال قال: وافقنا على قانون الـ15 دائرة وهو اقتراح مطروح من قبلهم، لكن نرى الان ان البعض يضع شروطاً مع انهم هم اصحاب الاقتراح.

وعلم ايضاً، ان الرئيس الحريري وافق على نقل المقعد الانجيلي الى الدائرة الاولى، لكن مطلب نقل المقعد الماروني الى البترون يواجه معارضة شديدة.

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المصدر : جريدة الديار