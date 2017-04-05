الرئيس بري: الذهاب الى الفراغ هو تطيير للبلد وأي تفكير بهذا يعني انهيار للمؤسسات

نقل النواب عن الرئيس بري ان الذهاب الى الفراغ هو تطيير للبلد، ولذلك فإن اي تفكير لدى البعض او استسهال لهذا الامر يعني المزيد من السقوط والإنهيار للمؤسسات.

وشدد الرئيس بري مرة اخرى في لقاء الاربعاء اليوم على ضرورة الإسراع في التوافق على قانون جديد للإنتخاب اليوم قبل الغد، محذراً من الإستمرار في حالة التخبط والمراوحة.

واستقبل الرئيس بري في اطار لقاء الاربعاء النواب السادة: الوليد سكرية، بلال فرحات، اسطفان الدويهي، ميشال موسى، عباس هاشم، نبيل نقولا، علي عمار، ايوب حميد، عبد اللطيف الزين، قاسم هاشم، نوار الساحلي، علي خريس، ايلي عون، علي بزي، عبد المجيد صالح، اميل رحمة، هاني قبيسي، قاسم عبد العزيز، و انور الخليل.

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المصدر : NBN