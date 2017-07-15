الرئيس بري: السلسلة حق … والانتخابات النيابية ستحصل

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “السلسلة حقّ، وقلت ذلك للرئيس سعد الحريري، واتفقنا على السير بها ولكن الخوف من العبء على الخزينة”.

وقال، في لقاء مع الاعلاميين: “الإنتخابات النيابية الفرعية ستحصل، وكذلك الإنتخابات النيابية العامة، وعلاقتي برئيس الجمهورية العماد ميشال عون دائما جيدة، حتى ولو عارضته ولن أندم”.



وشدد بري على اننا “مع التنسيق مع الحكومة السورية مئة في المئة في موضوع النازحين السوريين”.

وأضاف: “نحن لم نطلب أن يذهب أي رئيس إلى سوريا، ولكن أليس هناك من سبل للإتصال”؟

وشدد بري على أن “حزب الله لن يدخل الى عرسال، بل الجيش الذي سيخوض وحده المعارك داخل الحدود اللبنانية”.

وتابع: “أقول للسياسيين في لبنان: لا تشاركوا رجال الأعمال في عملهم كي لا يشاركوكم في القرار السياسي”.

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المصدر : NBN