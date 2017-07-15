الرئيس بري: “العملية واجبة والحرامي في قلب البيت”

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن هناك جوا جدّيا بأنّ عملية ما ستحصل قريباً في الجرود، مبديا ارتياحه “لأن المقاومة تقوم بواجباتها والجيش اللبناني يقوم بواجباته على أكمل وجه”.

وقال بري، أمام زواره بحسب ما نقلت صحيفة “الجمهورية”: “انّ العملية واجبة، خصوصاً انّ البلد مُحتلّ والحرامي في قلب البيت. لذلك يجب أن يتمّ إبعاد هذا الحرامي، وطالما انّ البلد مُحتل، والحرامي على الباب والإرهاب يهدده، فمن الطبيعي أن تقوم المقاومة بالتحرير، ومن الطبيعي أكثر ان يقوم الجيش بهذه المهمة ولا يجوز ان يُمنع عليه ذلك. هذا واجب الجيش وهذا من صلب مهمته والجميع معه ومُلتفّ حوله في هذه المسألة”.

print

المصدر : وكالات