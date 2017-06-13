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الرئيس بري: انتظر الاتصالات بشأن قانون الانتخابات لأبني على الشيء مقتضاه

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الرئيس بري: انتظر الاتصالات بشأن قانون الانتخابات لأبني على الشيء مقتضاه

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره مساء امس الى انه ينتظر نتائج الاتصالات بشأن قانون الانتخابات، وسيبني على الشيء مقتضاه.
وردا على سؤال بأن الرئيس ميشال عون حكم ولا يتدخل، اجاب بري: انقلوا عني ايضا انني لا اتدخل وان هذا الموضوع اصبح عند الحكومة. واضاف انه تشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري بشأن جلسة مجلس الوزراء غدا، مكررا ان الكرة في مرمى الحكومة. واذا لم تنجح الانصالات اجاب: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
من جهة اخرى وحول الجرائم الاخيرة قال بري: انا مع حكم الاعدام وتنفيذه.
وردا على سؤال حول موقف الهيئات ومنظمات حقوق الانسان من هذا الموضوع قال: فلنسأل عن الضحايا وحقوق اهلهم وعائلاتهم.

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المصدر : NBN

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