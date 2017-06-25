الرئيس بري: سلسلة الرتب والرواتب ستكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان “سلسلة الرتب والرواتب ستكون على أول اعمال الجلسة النيابية المقبلة، باعتبار انها موجودة على جدول الاعمال مع عدد من المشاريع، واذا كانت الموازنة جاهزة فيمكن ادراجها ايضا على الجدول.

وشدد بري أمام زواره على أولوية موضوع السلسلة، معرباً عن ثقته انها أشبعت درساً ولا بد من اقرارها.

واشار الى ان “ورشة العمل في المجلس وما يمكن ان تقوم به الحكومة من شأنه ان يعطي نتائج ايجابية في كل الاحوال”.

وحول موضوع التعيينات وما اذا كانت ستصطدم باشكاليات، سأل “لماذا؟ فهناك دستور يجب تطبيقه، وهناك آلية لتعيين الفئة الاولى، وامتحانات للفئة الاخرى، اما السبيل الثاني فهو التوافق”، مشيرا الى انه حدد موقفه بهذا الشأن في لقاء بعبدا التشاوري.

وأوضح بري ان “الامر الطبيعي هو انتظام عمل المجلس النيابي والحكومة وتفعيل المؤسسات، فكيف اذا كان هناك حاجة للتعويض عما اصابنا جراء التعطيل والمناكفات السياسية؟”.