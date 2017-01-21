الرئيس بري عن خطف ريشا: هذه المجموعة الصغيرة من المجرمين في البقاع لا تمثل طائفة ولا بلدة

تعليقا على موضوع خطف المواطن سعد ريشا ردد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أنه آن الاوان لتضرب الاجهزة الامنية بيد من حديد هذه العصابات التي لا تسيء الى أهل البقاع وبيئته فحسب بل الى كل اللبنانيين.

ودعا الجيش والقوى الامنية الاخرى الى القيام بكامل الدور المطلوب منها. واوضح الرئيس بري ان هذه المجموعة الصغيرة من المجرمين الذين يسرحون ويمرحون في البقاع لا تمثل طائفة ولا بلدة، والمطلوب في اختصار وضع حد لهم وإنزال أشد العقوبات بهم.

وقيل له إنه سبق للدولة ان تلقت مثل هذا الدعم ولم تحد من عمليات الخطف ومظاهر الفوضى في البقاع، فأجاب: “الحل يكون بممارسة الشدة والقساوة حيال المتفلتين من الاخلاق والدين والقانون”.

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المصدر : NBN