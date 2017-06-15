الرئيس بري يبحث الاوضاع الاقليمية مع عدد من السفراء والوضع الامني مع ابراهيم

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري السفير البريطاني في لبنان هوغو شورتر وعرض معه للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

ثم استقبل السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين وتناول معه الاوضاع الراهنة ومؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في مدينة سان بطرس برغ الروسية في تشرين الاول المقبل .

واستقبل بعد الظهر سفير مصر نزيه نجاري والسفير الاماراتي حمد الشامسي والقائم بالاعمال السعودي بالانابة سلطان السبيعي حيث شرحوا الموقف المتعلق بالازمة مع قطر .

كما استقبل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وعرض معه الوضع الامني.